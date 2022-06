Fials Bat chiede proroga contratti e stabilizzazione per operatori sanitari

La Fials Bat, in vista della scadenza di contratti di lavoratrici e lavoratori in ambito sanitario prevista per il prossimo 30 giugno chiede a gran voce una “proroga di tutti i contratti in scadenza sino al 31 dicembre 2022“.

“Siamo a chiedere inoltre”, scrivono Angelo Somma e Sergio Di Liddo, “la contestuale definizione di tutte le procedure di stabilizzazione per il personale che ha già conseguito o che sta conseguendo i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di stabilizzazione”.

“Riteniamo infine”, scrivono i responsabili Fials Bat, “che nessun professionista della salute merita di tornare a casa da disoccupato: bisogna dare un segnale tangibile di ringraziamento per la professionalità e dedizione che hanno mostrato tutti gli operatori sanitari in questa lunghissima emergenza sanitaria”.