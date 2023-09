Festività Madonna Addolorata, disposta chiusura delle scuole cittadine / L’ORDINANZA

Con l’ordinanza n. 170 di oggi, 11 settembre, il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha disposto “che il 15 settembre 2023 le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio comunale osservino un giorno di chiusura per consentire che la ricorrenza della festa in onore della B.V. Maria S.S. Addolorata, Copatrona della Città di Bisceglie, possa continuare ad essere onorata e celebrata in maniera solenne, nel rispetto di una consolidata tradizione plurisecolare”, si legge nella nota pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Bisceglie.

Sul documento si ribadisce che il provvedimento riguarda tutte “le scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio comunale”.