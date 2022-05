Festeggiamenti santa Rita, il calendario degli eventi liturgici

A partire da ieri, giovedì 19 maggio, è incominciato alla parrocchia di Sant’Agostino il triduo in onore di Santa Rita da Cascia.

Come da programma, oggi venerdì 20 Maggio, alle18.15 santo rosario e a seguire coroncina a Santa Rita. Alle 19 celebrazione eucaristica presieduta da don Stefano Montarone. Parallelamente agli eventi liturgici, venerdì 20 e sabato 21 maggio, dalle 19.30 alle 22, ci sarà una rappresentazione vivente della vita di Santa Rita per le vie del borgo antico biscegliese. Per accedere all’evento, intitolato“Rita, la rosa di Dio”, è necessario munirsi di ticket da ritirare presso la sede della Proloco di Bisceglie (via Cardinale Dell’olio, 28). Dopo l’acquisto, una guida accompagnerà i partecipanti per le vie del borgo animato da figuranti in abiti medievali. Proseguendo con il calendario degli incontri sacri, sabato 21 maggio alle 18.15 santo rosario. Al termine della celebrazione delle 19, beato transito della Santa e benedizione delle rose e pane. Domenica 22 maggio alle 18.30 santo Rosario e a seguire celebrazione eucaristica. Lunedì 23 maggio, festa liturgica di Santa Rita, alle 7.15 lodi mattutine alla cappella delle ancelle della Divina Provvidenza e a seguire celebrazione presieduta da don Pasquale Quercia. Alle 9.30 e alle 11, alla chiesa dei cappuccini, celebrazione eucaristica presieduta da don Stefano Montarone. Nel pomeriggio, alle 18, solenne celebrazione e a seguire processione per le vie del quartiere.