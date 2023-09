Festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano / IL PROGRAMMA COMPLETO

La parrocchia di san Domenico ha stilato il programma per i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Medici e Martiri Cosma e Damiano.

Oggi, lunedì 25 settembre, alle 18:30 verrà celebrato il santo Rosario seguito da solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Mons. Felice di Molfetta, Vescovo Emerito della Diocesi di Cerignola- Ascoli Satriano durante la quale ci sarà l’ammissione dei nuovi associati e benedizione dello stendardo del 1950 restaurato.

Il 26 settembre è il giorno della festa liturgia si terranno le sante Messe dalle 7 alle 11:30. La Santa Messa delle ore 10 sarà presieduta da Sua Ecc. Mons. Leonardo D’Ascenzo, alle 17 Santa Messa vespertina prima della processione presieduta dal parroco Can. Don Franco Di Liddo percorrendo le seguenti strade: Via san Domenico, Via Giulio Frisari, Via Ottavio Tupputi, Piazza Castello, Corso Umberto I, Via La Fonte, Via XXIV Maggio, Via Vittorio Veneto, Via Aldo Moro, Largo san Francesco, Via Dandolo, Piazza Vittorio Emanuele II lato san Lorenzo, Via Corazzata Roma, Rampa Schinosa, rientro in Parrocchia, alle 19:30 quando verrà celebrata la Santa Messa, ultima giornata presieduta da don Pasquale Quercia, Cappellano Don Uva.

Al rientro della processione ci saranno i fuochi d’artificio a cura della premiata ditta “Starflower fuochi” di Giovinazzo.

Giovedì 28 settembre alle 18:30 verrà celebrato il santo Rosario, alle 19 si svolgerà la Messa solenne di ringraziamento ai SS. Medici Cosma e Damiano, presieduta dal Parroco l’Arciprete don Franco Di Liddo. Al termine della Santa Messa verranno riposti i Santi Medici sul proprio altare.

Il 1° ottobre alle 11:15 verrà celebrata la Santa Messa. Seguirà la supplica alla Madonna del Rosario di Pompei, alle 18:00 si terrà il santo Rosario, alle 18:30 verrà celebrata la Santa Messa Vespertina. Verrà celebrata in parrocchia fino al 30 giugno.