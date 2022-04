Festa santa Caterina da Siena, il programma dei festeggiamenti

Partono oggi, giovedì 28 aprile, i festeggiamenti in onore di santa Caterina da Siena, patrona di Italia e d’Europa.

Come da calendario, alle 18 si terrà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo durante la quale avverrà la benedizione e vestizione degli associati di santa Caterina. Al termine il sindaco Angelantonio Angarano, conferirà ad una donna biscegliese, che si è distinta seguendo le orme della santa, il premio “Pace e Soliderietà santa Caterina da Siena“.

Il 29 aprile, festa liturgica di santa Caterina da Siena, alle 18, si celebrerà la santa messa solenne. Al termine, si terrà la processione per le seguenti vie del quartiere: via Mons. Cafagna, via xxv aprile, via dei comuni, via della Repubblica, via Bixio, via fragata, via della Repubblica, via plebiscito, via delle caterinette, via Pio x, via Ricasoli, via Colangelo, via degli artigiani, via fragata, via dieta delel Puglie, Corso Umberto, via Lecce, via fragata a monte, via Pio x, via S. Caterina e rientro in chiesa a cui seguirà uno spettacolo di fuochi pirotecnici.

Il 30 aprile, alle 18, celebrazione della santa messa e a seguire un concerto di flauto e chitarra, tenuto dal duo “Aedo Dueo” di Claudia Lops e Vito Vilardi.