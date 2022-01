Festa San Francesco di Sales, a Bisceglie messa per giornalisti e operatori comunicazione

Anche quest’anno le diocesi di Andria e Trani si ritroveranno assieme in occasione della memoria liturgica di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli operatori della comunicazione sociale.

Quest’anno la Celebrazione Eucaristica si terrà nella Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, nella Cappella del Seminario Arcivescovile di Bisceglie, il 24 gennaio alle ore 11. A presiederla sarà S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo.

“Questo appuntamento annuale, accanto ad altri momenti – si legge nella nota – ci offre l’occasione per sviluppare, in un contesto di preghiera, qualche considerazione sul ruolo dei giornalisti all’interno del variegato mondo della comunicazione. E la riflessione muove proprio dall’esperienza di Francesco di Sales maturata prima nell’attività di studioso e poi nel ministero episcopale come vescovo di Ginevra. Egli si dedicò al giornalismo e alla stampa nel periodo a cavallo tra il millecinquecento e il milleseicento avvalendosi di una cospicua corrispondenza epistolare con i fedeli della sua diocesi, corrispondenza che veniva altresì stampata e diffusa nel territorio a lui affidato”.

Per la celebrazione eucaristica saranno rispettate le disposizioni anti Covid indosseremo la mascherina FFP2.