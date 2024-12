Festa liturgica di Santa Lucia all’Ospedale di Bisceglie

Domani, 13 dicembre, l’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie celebra la festa liturgica di Santa Lucia, venerata come la protettrice della vista.

Questa celebrazione, divenuta un appuntamento annuale grazie alla volontà della direzione medica del presidio ospedaliero di Bisceglie della ASL BT, diretto dalla dott.ssa Pierangela Nardella e dell’Unità Operativa di Oculistica Bisceglie-Trani, diretta dal dott. Pasquale Attimonelli, non rappresenta solo un momento di commemorazione religiosa, ma si trasforma in un evento carico di significato, un’occasione per riunirsi in un abbraccio di solidarietà e riflessione sulla salute e il benessere di ognuno di noi.

La scelta di celebrare Santa Lucia all’interno dell’ospedale non è casuale. Questo luogo, simbolo dell’impegno quotidiano di tutti gli operatori sanitari per la cura e l’assistenza, diventa il cuore pulsante di una festa che celebra la vita, la speranza e la rinascita. La figura di Santa Lucia, protettrice della vista, assume un significato ancora più profondo in un contesto sanitario, dove la salute degli occhi è un bene prezioso da tutelare.

La giornata prenderà avvio dalle ore 9:00 con una Santa Messa, presieduta da Sua Eccellenza Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani – Barletta – Bisceglie. A seguire, la cerimonia ufficiale vedrà la partecipazione di autorità civili, tra cui i sindaci dei comuni del nord barese, in primis il primo cittadino della città di Bisceglie Angelantonio Angarano. Interverranno la Direttrice Generale ASL BT dott.ssa Tiziana Dimatteo, il Direttore Sanitario Aziendale ASL BT, dott. Alessandro Scelzi, e la Direttrice Sanitaria P.O. di Bisceglie, Dott.ssa Pierangela Nardella.