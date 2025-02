Festa intergenerazionale a Bisceglie in onore di San Giovanni Bosco

Una festa intergenerazionale in onore di San Giovanni Bosco è stata organizzata dall’Associazione Oratoriani Bisceglie in collaborazione con il Gruppo Scout e la comunità parrocchiale “San Vincenzo de Paoli”. Una tradizione che si rinnova a Bisceglie valicando le età grazie all’intraprendenza degli oratoriani degli anni sessanta e agli studenti e scout di oggi.

La festa si è svolta in due momenti. Giovedì 30 gennaio il momento religioso, con la celebrazione della messa alla quale hanno partecipato gli Scout, gli alunni delle scuole elementari di Bisceglie, i soci oratoriani e le loro famiglie, insieme ai parrocchiani. Ragazze e ragazzi che hanno partecipato con canti in onore di San Giovanni Bosco e di Maria Ausiliatrice e con un video realizzato nella Scuola elementare dedicata al Santo in cui i ragazzi intervistati rispondevano su quanto le tre parole chiave del suo metodo educativo (bontà, studio, allegria) siano realizzate nella loro scuola. Alla fine della messa è intervenuto anche il presidente Enzo Storelli.

Venerdì 31 gennaio i festeggiamenti sono proseguiti in Piazza San Giovanni Bosco con la partecipazione di oltre 200 bambine e bambini in rappresentanza dell’intera popolazione scolastica delle elementari, accompagnati dalle insegnanti, alla presenza del Sindaco Angelantonio Angarano e dell’assessore Tonio Belsito. A fare gli onori di casa il presidente Storelli, il vice-presidente Salvatore Arena ed il decano del Consiglio Direttivo Nicola Gallo il quale ha curato i rapporti con le scuole e l’esecuzione dei canti. La mattinata di sole ha fatto da cornice ai canti di don Bosco interpretati e al balletto preparato da un gruppo di alunne del 4° Circolo sulle note del canto: un momento di animazione e aggregazione giovanile come voleva don Bosco.

Don Nicola Napolitano, assistente ecclesiastico dell’Associazione Oratoriani ha intrattenuto i ragazzi sulla figura del Santo; Mimmo Rana, presidente del gruppo Scout di Bisceglie, ha ricordato come il gruppo è nato a Bisceglie 60 anni fa proprio nei locali dell’oratorio per una felice intuizione del direttore don Mauro Monopoli. Ha concluso il sindaco sottolineando il valore di questa memoria annuale del santo della gioventù che Bisceglie continua a fare grazie all’AOB a testimonianza della validità della esperienza oratoriana. Alla fine della giornata è stato donato al sindaco un disegno realizzato dall’alunno Michele Di Pinto del 4° Circolo. A tutte le ragazze e i ragazzi intervenuti un sacchetto di caramelle con un gadget con la figura di don Bosco ed un segnalibro artistico opera del socio Tonio Stefanachi.