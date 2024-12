Festa in piazza per l’accensione dell’albero di Natale e per l’apertura delle attrazioni

La magia del Natale si accende a Bisceglie. Venerdì 6 dicembre, Piazza Vittorio Emanuele II sarà il cuore pulsante delle festività con la grande festa per l’accensione dell’albero di Natale realizzato con il supporto del Gruppo Megamark, l’attivazione della grande ruota panoramica, l’apertura del castello di Babbo Natale e delle tradizionali casette in legno con prodotti tipici e artigianato. L’evento, pensato per coinvolgere l’intera comunità, con particolare attenzione ai bambini, darà il via a un ricco cartellone di appuntamenti natalizi che animeranno la città fino all’Epifania, organizzato dall’Amministrazione Comunale con la significativa collaborazione di Confcommercio Bisceglie, cui si unisce il calendario del Borgo del Natale curato dall’Associazione Borgo Antico.

La manifestazione, presentata da Tommaso Amato, avrà un prologo alle ore 17 con la “Folk Music Parade”, una parata allegra e colorata che, partendo dal centro diurno Villa Giulia, condurrà i partecipanti in un’atmosfera gioiosa e festosa verso Piazza Vittorio Emanuele II. Chiunque voglia prendervi parte può farlo liberamente con appuntamento alle ore 16.45.

Giunti al palazzuolo, il programma proseguirà con lo spettacolo acrobatico “LiveGravity” a cura dell’Associazione “Un Clown per amico”, seguito dai cori degli alunni del Primo Circolo “Edmondo De Amicis”, dell’Istituto Comprensivo “Don Uva-Battisti-Ferraris” e dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco-Battisti-Ferraris”. Gli spettatori saranno poi catturati dagli spettacoli degli artisti di strada Pachamama, affermata compagnia attiva da oltre vent’anni, nell’affascinante show di manipolazione del fuoco intitolato “Aradia”. Tutti gli spettacoli, caratterizzati da musica e danze, giocoleria, acrobatica, equilibrismo e clowneria, concepiti per coniugare più generi artistici attraverso il caleidoscopio dell’arte di strada, sono proposti in collaborazione con Puglia Culture.

La serata si concluderà con l’esibizione “Musica sotto l’albero”, diretta dal maestro Sokol Preka Gjergji. Il Castello di Babbo Natale ospiterà laboratori creativi e attività dedicate ai più piccoli fino al 6 gennaio con l’animazione a cura dell’Associazione Trani Tradizioni e la partecipazione degli istituti scolastici cittadini nonché delle librerie della Città.

Alla cerimonia interverranno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, anche a nome degli Assessori Loredana Bianco, Onofrio Musco e Maurizio Di Pinto, che hanno lavorato all’organizzazione del Natale a Colori 2024; il presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, e la coordinatrice del programma delle manifestazioni natalizie per Confcommercio Bisceglie, Katia Todisco.