Festa della Liberazione, Angarano: “Dono della libertà va preservato ogni giorno” / FOTO

“Oggi con il Presidente dell’ANPI Bisceglie Antonello Rustico e una ristretta rappresentanza di Autorità civili e militari abbiamo deposto corone di alloro, benedette da Don Franco Lorusso, al Milite Ignoto, a Vincenzo Calace e al Monumento ai caduti”. A parlare è il sindaco Angelanatonio Angarano a commento delle celebrazioni del 25 aprile.

“Lo abbiamo fatto a nome della Comunità per onorare il sacrificio di tanti uomini e ragazzi che hanno combattuto strenuamente, versato il loro sangue e donato la vita per l’Italia. E per ricordare a tutti noi – conclude Angarano – che il loro dono più grande, quello della libertà e della democrazia, va preservato e rafforzato ogni giorno”.