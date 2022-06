Festa del Sacratissimo Cuore di Gesù / Programma delle celebrazioni

Da venerdì 24 giugno, alle 9:15, si apriranno le celebrazioni per la Festa del Sacratissimo Cuore di Gesù con lancio di bombe devozionali e con il giro della Banda di Bisceglie.

Già questa sera, 23 giugno, con la messa in Cattedrale alle 19 e l’esposizione del Santissimo Sacramento alle 20, la festa entrerà nel vivo. Si potranno fino alla serata di oggi donare ancora generi di prima necessità a lunga conservazione alla Caritas parrocchiale.

Tornando a domani, 24 giugno, le celebrazioni proseguiranno alle 19 con la santa messa celebrata da don Giuseppe Abbascià e alle 19:45 con la processione del Simulacro del Cuore di Gesù.

Sabato 25 giugno santo rosario alle 17:45, messa alle 18:30 e animazione in piazza Duomo dedicata ai più piccoli a partire dalle 19:15. L’indomani, 26 giugno, alle 9, alle 10:30 e alle 19 messe in Cattedrale e alle 20 spazio alla sagra della bruschetta in piazza Duomo con degustazione bruschette, mercatini creativi e concerto dei Tienamente dalle 20:30.