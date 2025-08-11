Festa dei Santi Patroni: il “Pranzo” Caritas unisce la città in tre modalità

Sabato 9 agosto, in occasione della Festa dei Santi Patroni, la Caritas cittadina ha organizzato il tradizionale “Pranzo” in tre modalità: in presenza, da asporto e a domicilio. Decine di volontari si sono mobilitati per garantire che tutti gli utenti, distribuiti tra le varie parrocchie, potessero partecipare alla ricorrenza. L’organizzazione, più articolata del solito, ha previsto una riunione preliminare per coordinare preferenze e adesioni, seguita da una pianificazione puntuale di consegne e servizio.

Il pranzo in presenza si è svolto nel chiostro del Museo don Uva, gestito dalle Ancelle della Divina Provvidenza e in collaborazione con Universo Salute. Presenti autorità cittadine, rappresentanti del Comitato Feste Patronali, della Confcommercio e delle stesse Ancelle. Dopo i saluti del sindaco Angelantonio Angarano e la benedizione di don Giuseppe Abascià, il coordinatore Caritas Sergio Ruggieri ha sottolineato come ai 70 partecipanti in sede si siano aggiunti oltre 130 utenti raggiunti con pasti da asporto o a domicilio.

Il menù per i presenti è stato preparato dal Centro Cottura di Universo Salute e servito da operatori e Ancelle, con la partecipazione attiva degli ospiti dell’Area Disabilità. Il direttore amministrativo Paduanelli e il direttore sanitario Coviello hanno evidenziato il valore di inclusione e solidarietà dell’iniziativa, in linea con i principi fondanti di Don Uva.

La festa è stata animata dalla musica del dj Carlo Di Pilato, con balli che hanno coinvolto utenti, volontari e operatori. Il menù ha previsto pasta con pesto e gamberetti, sformatino di zucchine, sospiro e bevande. Parallelamente, nei locali dei Cappuccini, i volontari hanno preparato e confezionato centinaia di pasti da asporto, grazie al contributo di ristoranti e pasticcerie locali, in un grande lavoro di squadra.

Leo Carriera, presidente di Confcommercio, ha espresso orgoglio per la rete di solidarietà che unisce commercianti, associazioni e istituzioni. A chiudere la giornata, le parole di Sergio Ruggieri: “Questo non è il pranzo dei poveri, ma la festa della famiglia Caritas.”