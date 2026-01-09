Fermentazioni e salute, conferenza di Carmen Ruello alla libreria Abbraccio alla Vita

La libreria Abbraccio alla Vita ospiterà stasera, 9 gennaio, un incontro dedicato al mondo delle fermentazioni e al ruolo fondamentale di batteri e funghi per la salute dell’uomo e delle piante. Protagonista della conferenza sarà Carmen Ruello, dottoressa in Biologia molecolare, che guiderà il pubblico alla scoperta di un universo spesso invisibile ma determinante per il benessere quotidiano.

La relatrice, oltre alla laurea in Biologia molecolare, vanta un percorso di studio e ricerca che spazia dalla botanica farmaceutica alla farmacognosia, dalla fitoterapia etnobotanica alla medicina psicosomatica. L’approfondimento dei temi legati all’alimentazione e alle disbiosi intestinali l’ha portata negli anni a occuparsi anche di malattie autoimmuni, adottando un approccio non convenzionale ma fondato su solide basi scientifiche, che pone al centro il cambiamento delle scelte alimentari e l’utilizzo di probiotici derivanti da fermentazioni spontanee.

Nel corso dell’incontro verranno affrontati sia gli aspetti teorici legati al mondo dei microrganismi, sia esperienze pratiche di fermentazione, con particolare attenzione alla lattofermentazione acetica. Un’occasione di approfondimento e confronto per comprendere come i processi naturali di fermentazione possano diventare alleati preziosi della salute e dell’equilibrio dell’organismo.