Ferimento in discoteca, Silvestris (Borgo Antico): “Basta parole, occorrono fatti”

Anche Sergio Silvestris, Presidente di Associazione “Borgo Antico”, rilascia una nota stampa commentando i terribili fatti di cronaca di ieri (LEGGI QUI): “Un ventenne ferito brutalmente dopo una serata di svago riporta Bisceglie nei suoi tempi più tristi” – scrive Silvestris. “I telegiornali parlano di noi, ma per una brutta storia. I medici hanno fatto bene il loro lavoro, e sono certo che lo faranno anche i Carabinieri. Ma ora tocca a tutti noi. Nessuno escluso. Non possiamo permettere che i nostri figli abbiano paura di girare in città o di andarsi a divertire”.

“Non è più tempo di parole inconcludenti ma occorrono fatti. E già domani l’Associazione Borgo Antico si rimboccherà le maniche e farà la sua parte. Con chiunque ci voglia stare”, conclude Silvestris.

È prevista per domani mattina, alle ore 10.30 in Piazza Duomo a Bisceglie, una conferenza stampa del l’Associazione Borgo Antico per la presentazione delle prossime iniziative.