Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 08/09/25
|NARCISO Via Della Repubblica, 2
|MARTEDI 09/09/25
|DI GENNARO Via Lamaveta, 76
|MERCOLEDI 10/09/25
|VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109
|GIOVEDI 11/09/25
|SILVESTRIS Via Imbriani, 143
|VENERDI 12/09/25
|CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7
|SABATO 13/09/25
|SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0
|SAN FRANCESCO, AL SEMINARIO, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SILVESTRIS
|DOMENICA 14/09/25
|AL SEMINARIO Viale Calace, 4
