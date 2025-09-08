Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 08/09/25NARCISO Via Della Repubblica, 2
MARTEDI 09/09/25DI GENNARO Via Lamaveta, 76
MERCOLEDI 10/09/25VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109
GIOVEDI 11/09/25SILVESTRIS Via Imbriani, 143
VENERDI 12/09/25CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7
SABATO 13/09/25SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0SAN FRANCESCO, AL SEMINARIO, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SILVESTRIS
DOMENICA 14/09/25AL SEMINARIO Viale Calace, 4