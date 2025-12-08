Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 08/12/25DI GENNARO Via Lamaveta, 76
MARTEDI 09/12/25VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109
MERCOLEDI 10/12/25SILVESTRIS Via Imbriani, 143
GIOVEDI 11/12/25CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7
VENERDI 12/12/25SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0
SABATO 13/12/25AL SEMINARIO Viale Calace, 4AL SEMINARIO, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
DOMENICA 14/12/25MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37