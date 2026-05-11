Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 11/05/26
|SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0
|MARTEDI 12/05/26
|AL SEMINARIO Viale Calace, 4
|MERCOLEDI 13/05/26
|SILVESTRIS Via Imbriani, 143
|GIOVEDI 14/05/26
|D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158
|VENERDI 15/05/26
|COLASUONNO Largo Fiamme Gialle, 2
|SABATO 16/05/26
|SIMONE Via G. Vittorio, 2
|SIMONE, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
|DOMENICA 17/05/26
|STOLFA P.zza Castello, 1
