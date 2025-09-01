Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 01/09/25D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158
MARTEDI 02/09/25COLASUONNO Largo Fiamme Gialle, 2
MERCOLEDI 03/09/25SIMONE Via G. Vittorio, 2
GIOVEDI 04/09/25STOLFA P.zza Castello, 1
VENERDI 05/09/25PANSINI Via Don Tonino Bello, 1
SABATO 06/09/25PELLEGRINI Via G. Bovio, 48PELLEGRINI, CASTELLANO, AL SEMINARIO, MALCANGIO, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
DOMENICA 07/09/25SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2