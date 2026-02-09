Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 09/02/26CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7
MARTEDI 10/02/26SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0
MERCOLEDI 11/02/26AL SEMINARIO Viale Calace, 4
GIOVEDI 12/02/26MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37
VENERDI 13/02/26D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158
SABATO 14/02/26SILVESTRIS Via Imbriani, 143SILVESTRIS, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO
DOMENICA 15/02/26SIMONE Via G. Vittorio, 2SIMONE Via G. Vittorio, 2