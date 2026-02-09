Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 09/02/26
|CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7
|MARTEDI 10/02/26
|SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0
|MERCOLEDI 11/02/26
|AL SEMINARIO Viale Calace, 4
|GIOVEDI 12/02/26
|MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37
|VENERDI 13/02/26
|D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158
|SABATO 14/02/26
|SILVESTRIS Via Imbriani, 143
|DOMENICA 15/02/26
|SIMONE Via G. Vittorio, 2
