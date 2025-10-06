Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 06/10/25PELLEGRINI Via G. Bovio, 48
MARTEDI 07/10/25SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2
MERCOLEDI 08/10/25NARCISO Via Della Repubblica, 2
GIOVEDI 09/10/25DI GENNARO Via Lamaveta, 76
VENERDI 10/10/25VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109
SABATO 11/10/25SILVESTRIS Via Imbriani, 143SILVESTRIS, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO
DOMENICA 12/10/25CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7