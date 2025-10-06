Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 06/10/25
|PELLEGRINI Via G. Bovio, 48
|MARTEDI 07/10/25
|SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2
|MERCOLEDI 08/10/25
|NARCISO Via Della Repubblica, 2
|GIOVEDI 09/10/25
|DI GENNARO Via Lamaveta, 76
|VENERDI 10/10/25
|VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109
|SABATO 11/10/25
|SILVESTRIS Via Imbriani, 143
|SILVESTRIS, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO
|DOMENICA 12/10/25
|CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7
