Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 05/01/26SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2
MARTEDI 06/01/26NARCISO Via Della Repubblica, 2NARCISO Via Della Repubblica, 2
MERCOLEDI 07/01/26DI GENNARO Via Lamaveta, 76
GIOVEDI 08/01/26VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109
VENERDI 09/01/26COLASUONNO Largo Fiamme Gialle, 2
SABATO 10/01/26CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7CASTELLANO, AL SEMINARIO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
DOMENICA 11/01/26SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0