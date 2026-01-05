Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 05/01/26
|SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2
|MARTEDI 06/01/26
|NARCISO Via Della Repubblica, 2
|MERCOLEDI 07/01/26
|DI GENNARO Via Lamaveta, 76
|GIOVEDI 08/01/26
|VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109
|VENERDI 09/01/26
|COLASUONNO Largo Fiamme Gialle, 2
|SABATO 10/01/26
|CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7
|CASTELLANO, AL SEMINARIO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
|DOMENICA 11/01/26
|SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0
