Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 03/11/25
|STOLFA P.zza Castello, 1
|MARTEDI 04/11/25
|PANSINI Via Don Tonino Bello, 1
|MERCOLEDI 05/11/25
|PELLEGRINI Via G. Bovio, 48
|GIOVEDI 06/11/25
|SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2
|VENERDI 07/11/25
|NARCISO Via Della Repubblica, 2
|SABATO 08/11/25
|DI GENNARO Via Lamaveta, 76
|DOMENICA 09/11/25
|VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109
