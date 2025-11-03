Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 03/11/25STOLFA P.zza Castello, 1
MARTEDI 04/11/25PANSINI Via Don Tonino Bello, 1
MERCOLEDI 05/11/25PELLEGRINI Via G. Bovio, 48
GIOVEDI 06/11/25SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2
VENERDI 07/11/25NARCISO Via Della Repubblica, 2
SABATO 08/11/25DI GENNARO Via Lamaveta, 76
DOMENICA 09/11/25VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109