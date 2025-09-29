Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 29/09/25
|AL SEMINARIO Viale Calace, 4
|MARTEDI 30/09/25
|MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37
|MERCOLEDI01/10/25
|D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158
|GIOVEDI 02/10/25
|COLASUONNO Largo Fiamme Gialle, 2
|VENERDI 03/10/25
|SIMONE Via G. Vittorio, 2
|SABATO 04/10/25
|STOLFA P.zza Castello, 1
|PANSINI, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
|DOMENICA 05/10/25
|PANSINI Via Don Tonino Bello, 1
