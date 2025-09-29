Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 29/09/25AL SEMINARIO Viale Calace, 4
MARTEDI 30/09/25MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37
MERCOLEDI01/10/25D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158
GIOVEDI 02/10/25COLASUONNO Largo Fiamme Gialle, 2
VENERDI 03/10/25SIMONE Via G. Vittorio, 2
SABATO 04/10/25STOLFA P.zza Castello, 1PANSINI, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
DOMENICA 05/10/25PANSINI Via Don Tonino Bello, 1