Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 29/12/25MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37
MARTEDI 30/12/25D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158
MERCOLEDI 31/12/25SILVESTRIS Via Imbriani, 143
GIOVEDI 01/01/26SIMONE Via G. Vittorio, 2SIMONE Via G. Vittorio, 2
VENERDI 02/01/26STOLFA P.zza Castello, 1
SABATO 03/01/26PANSINI Via Don Tonino Bello, 1PANSINI, AL SEMINARIO, CASTELLANO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
DOMENICA 04/01/26PELLEGRINI Via G. Bovio, 48PELLEGRINI Via G. Bovio, 48