Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 29/12/25
|MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37
|MARTEDI 30/12/25
|D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158
|MERCOLEDI 31/12/25
|SILVESTRIS Via Imbriani, 143
|GIOVEDI 01/01/26
|SIMONE Via G. Vittorio, 2
|VENERDI 02/01/26
|STOLFA P.zza Castello, 1
|SABATO 03/01/26
|PANSINI Via Don Tonino Bello, 1
|PANSINI, AL SEMINARIO, CASTELLANO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
|DOMENICA 04/01/26
|PELLEGRINI Via G. Bovio, 48
