Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 27/10/25
|CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7
|MARTEDI 28/10/25
|SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0
|MERCOLEDI 29/10/25
|AL SEMINARIO Viale Calace, 4
|GIOVEDI 30/10/25
|VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109
|VENERDI 31/10/25
|D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158
|SABATO 01/11/25
|SILVESTRIS Via Imbriani, 143
|SILVESTRIS Via Imbriani, 143
|DOMENICA 02/11/25
|SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2
|SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2