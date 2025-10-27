Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 27/10/25CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7
MARTEDI 28/10/25SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0
MERCOLEDI 29/10/25AL SEMINARIO Viale Calace, 4
GIOVEDI 30/10/25VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109
VENERDI 31/10/25D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158
SABATO 01/11/25SILVESTRIS Via Imbriani, 143
DOMENICA 02/11/25SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2