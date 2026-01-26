Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 26/01/26
|SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0
|MARTEDI 27/01/26
|AL SEMINARIO Viale Calace, 4
|MERCOLEDI 28/01/26
|MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37
|GIOVEDI 29/01/26
|D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158
|VENERDI 30/01/26
|SILVESTRIS Via Imbriani, 143
|SABATO 31/01/26
|SIMONE Via G. Vittorio, 2
|SIMONE, AL SEMINARIO, CASTELLANO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
|DOMENICA 01/02/26
|STOLFA P.zza Castello, 1
