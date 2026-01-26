Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 26/01/26SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0
MARTEDI 27/01/26AL SEMINARIO Viale Calace, 4
MERCOLEDI 28/01/26MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37
GIOVEDI 29/01/26D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158
VENERDI 30/01/26SILVESTRIS Via Imbriani, 143
SABATO 31/01/26SIMONE Via G. Vittorio, 2SIMONE, AL SEMINARIO, CASTELLANO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
DOMENICA 01/02/26STOLFA P.zza Castello, 1STOLFA P.zza Castello, 1