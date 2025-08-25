Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 25/08/25
|DI GENNARO Via Lamaveta, 76
|MARTEDI 26/08/25
|VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109
|MERCOLED I27/08/25
|SILVESTRIS Via Imbriani, 143
|GIOVEDI 28/08/25
|CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7
|VENERDI 29/08/25
|SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0
|SABATO 30/08/25
|AL SEMINARIO Viale Calace, 4
|AL SEMINARIO, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
|DOMENICA 31/08/25
|MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37
