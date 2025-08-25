Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 25/08/25DI GENNARO Via Lamaveta, 76
MARTEDI 26/08/25VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109
MERCOLED I27/08/25SILVESTRIS Via Imbriani, 143
GIOVEDI 28/08/25CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7
VENERDI 29/08/25SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0
SABATO 30/08/25AL SEMINARIO Viale Calace, 4AL SEMINARIO, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
DOMENICA 31/08/25MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37