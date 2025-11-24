Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 24/11/25SIMONE Via G. Vittorio, 2
MARTEDI 25/11/25SILVESTRIS Via Imbriani, 143
MERCOLEDI 26/11/25CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7
GIOVEDI 27/11/25SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0
VENERDI 28/11/25AL SEMINARIO Viale Calace, 4
SABATO 29/11/25MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37MALCANGIO, CASTELLANO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
DOMENICA 30/11/25D'AMORE Via G. Di Vittorio, 158