Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 23/02/26
|SILVESTRIS Via Imbriani, 143
|MARTEDI 24/02/26
|CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7
|MERCOLEDI 25/02/26
|SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0
|GIOVEDI 26/02/26
|AL SEMINARIO Viale Calace, 4
|VENERDI 27/02/26
|MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37
|SABATO 28/02/26
|D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158
|D’AMORE, AL SEMINARIO, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
|DOMENICA 01/03/26
|SILVESTRIS Via Imbriani, 143
