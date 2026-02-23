Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 23/02/26SILVESTRIS Via Imbriani, 143
MARTEDI 24/02/26CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7
MERCOLEDI 25/02/26SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0
GIOVEDI 26/02/26AL SEMINARIO Viale Calace, 4
VENERDI 27/02/26MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37
SABATO 28/02/26D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158D’AMORE, AL SEMINARIO, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
DOMENICA 01/03/26SILVESTRIS Via Imbriani, 143