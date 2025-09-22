Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 22/09/25SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2
MARTEDI 23/09/25NARCISO Via Della Repubblica, 2
MERCOLEDI 24/09/25DI GENNARO Via Lamaveta, 76
GIOVEDI 25/09/25VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109
VENERDI 26/09/25COLASUONNO Via Isonzo, 35
SABATO 27/09/25CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7CASTELLANO, AL SEMINARIO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
DOMENICA 28/09/25SAN FRANCESCO Via Cala dell'Arciprete, 2/0