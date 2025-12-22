Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 22/12/25
|NARCISO Via Della Repubblica, 2
|MARTEDI 23/12/25
|DI GENNARO Via Lamaveta, 76
|MERCOLEDI 24/12/25
|VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109
|GIOVEDI 25/12/25
|SILVESTRIS Via Imbriani, 143
|VENERDI 26/12/25
|CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7
|SABATO 27/12/25
|SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0
|SAN FRANCESCO, AL SEMINARIO, CASTELLANO, PELLEGRINI, SALSELLO, SILVESTRIS
|DOMENICA 28/12/25
|AL SEMINARIO Viale Calace, 4
