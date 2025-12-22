Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 22/12/25NARCISO Via Della Repubblica, 2
MARTEDI 23/12/25DI GENNARO Via Lamaveta, 76
MERCOLEDI 24/12/25VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109
GIOVEDI 25/12/25SILVESTRIS Via Imbriani, 143
VENERDI 26/12/25CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7
SABATO 27/12/25SAN FRANCESCO Via Cala dell'Arciprete, 2/0SAN FRANCESCO, AL SEMINARIO, CASTELLANO, PELLEGRINI, SALSELLO, SILVESTRIS
DOMENICA 28/12/25AL SEMINARIO Viale Calace, 4