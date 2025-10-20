Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 20/10/25
|PANSINI Via Don Tonino Bello, 1
|MARTEDI 21/10/25
|PELLEGRINI Via G. Bovio, 48
|MERCOLEDI 22/10/25
|SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2
|GIOVEDI 23/10/25
|NARCISO Via Della Repubblica, 2
|VENERDI 24/10/25
|DI GENNARO Via Lamaveta, 76
|SABATO 25/10/25
|MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37
|MALCANGIO, SILVESTRIS, CASTELLANO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO
|DOMENICA 26/10/25
|SILVESTRIS Via Imbriani, 143
