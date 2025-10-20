Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 20/10/25PANSINI Via Don Tonino Bello, 1
MARTEDI 21/10/25PELLEGRINI Via G. Bovio, 48
MERCOLEDI 22/10/25SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2
GIOVEDI 23/10/25NARCISO Via Della Repubblica, 2
VENERDI 24/10/25DI GENNARO Via Lamaveta, 76
SABATO 25/10/25MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37MALCANGIO, SILVESTRIS, CASTELLANO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO
DOMENICA 26/10/25SILVESTRIS Via Imbriani, 143