Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 02/03/26
|SIMONE Via G. Vittorio, 2
|MARTEDI 03/03/26
|STOLFA P.zza Castello, 1
|MERCOLEDI 04/03/26
|PANSINI Via Don Tonino Bello, 1
|GIOVEDI 05/03/26
|PELLEGRINI Via G. Bovio, 48
|VENERDI 06/03/26
|SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2
|SABATO 07/03/26
|NARCISO Via Della Repubblica, 2
|NARCISO, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
|DOMENICA 08/03/26
|DI GENNARO Via Lamaveta, 76
