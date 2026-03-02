Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 02/03/26SIMONE Via G. Vittorio, 2
MARTEDI 03/03/26STOLFA P.zza Castello, 1
MERCOLEDI 04/03/26PANSINI Via Don Tonino Bello, 1
GIOVEDI 05/03/26PELLEGRINI Via G. Bovio, 48
VENERDI 06/03/26SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2
SABATO 07/03/26NARCISO Via Della Repubblica, 2NARCISO, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
DOMENICA 08/03/26DI GENNARO Via Lamaveta, 76