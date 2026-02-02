Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 02/02/26
|PANSINI Via Don Tonino Bello, 1
|MARTEDI 03/02/26
|PELLEGRINI Via G. Bovio, 48
|MERCOLEDI 04/02/26
|SIMONE Via G. Vittorio, 2
|GIOVEDI 05/02/26
|NARCISO Via Della Repubblica, 2
|VENERDI 06/02/26
|DI GENNARO Via Lamaveta, 76
|SABATO 07/02/26
|VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109
|VENTURA, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
|DOMENICA 08/02/26
|SILVESTRIS Via Imbriani, 143
