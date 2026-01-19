Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 19/01/26
|PELLEGRINI Via G. Bovio, 48
|MARTEDI 20/01/26
|SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2
|MERCOLEDI 21/01/26
|NARCISO Via Della Repubblica, 2
|GIOVEDI 22/01/26
|VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109
|VENERDI 23/01/26
|DI GENNARO Via Lamaveta, 76
|SABATO 24/01/26
|SILVESTRIS Via Imbriani, 143
|SILVESTRIS, AL SEMINARIO, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO
|DOMENICA 25/01/26
|CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7
