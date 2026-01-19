Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 19/01/26PELLEGRINI Via G. Bovio, 48
MARTEDI 20/01/26SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2
MERCOLEDI 21/01/26NARCISO Via Della Repubblica, 2
GIOVEDI 22/01/26VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109
VENERDI 23/01/26DI GENNARO Via Lamaveta, 76
SABATO 24/01/26SILVESTRIS Via Imbriani, 143
DOMENICA 25/01/26CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7