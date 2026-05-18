Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 18/05/26PANSINI Via Don Tonino Bello, 1
MARTEDI 19/05/26PELLEGRINI Via G. Bovio, 48
MERCOLEDI 20/05/26SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2
GIOVEDI 21/05/26NARCISO Via Della Repubblica, 2
VENERDI 22/05/26DI GENNARO Via Lamaveta, 76
SABATO 23/05/26VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109VENTURA, AL SEMINARIO, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO,SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
DOMENICA 24/05/26SILVESTRIS Via Imbriani, 143