Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 18/05/26
|PANSINI Via Don Tonino Bello, 1
|MARTEDI 19/05/26
|PELLEGRINI Via G. Bovio, 48
|MERCOLEDI 20/05/26
|SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2
|GIOVEDI 21/05/26
|NARCISO Via Della Repubblica, 2
|VENERDI 22/05/26
|DI GENNARO Via Lamaveta, 76
|SABATO 23/05/26
|VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109
|VENTURA, AL SEMINARIO, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO,SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
|DOMENICA 24/05/26
|SILVESTRIS Via Imbriani, 143
