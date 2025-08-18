Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 18/08/25COLASUONNO Largo Fiamme Gialle, 2
MARTEDI 19/08/25SIMONE Via G. Vittorio, 2
MERCOLEDI 20/08/25STOLFA P.zza Castello, 1
GIOVEDI 21/08/25PANSINI Via Don Tonino Bello, 1
VENERDI 22/08/25PELLEGRINI Via G. Bovio, 48
SABATO 23/08/25SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2SALSELLO, CASTELLANO, AL SEMINARIO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
DOMENICA 24/08/25VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109