LUNEDI 17/11/25VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109
MARTEDI 18/11/25STOLFA P.zza Castello, 1
MERCOLEDI 19/11/25PANSINI Via Don Tonino Bello, 1
GIOVEDI 20/11/25PELLEGRINI Via G. Bovio, 48
VENERDI 21/11/25SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2
SABATO 22/11/25NARCISO Via Della Repubblica, 2NARCISO, MALCANGIO, SILVESTRIS, CASTELLANO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO
DOMENICA 23/11/25DI GENNARO Via Lamaveta, 76