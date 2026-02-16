Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 16/02/26STOLFA P.zza Castello, 1
MARTEDI 17/02/26PANSINI Via Don Tonino Bello, 1
MERCOLEDI 18/02/26PELLEGRINI Via G. Bovio, 48
GIOVEDI 19/02/26SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2
VENERDI 20/02/26NARCISO Via Della Repubblica, 2
SABATO 21/02/26DI GENNARO Via Lamaveta, 76DI GENNARO, AL SEMINARIO, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
DOMENICA 22/02/26VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109VENTURA P.zza Vitt. Emanuele, 109