Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 15/09/25MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37
MARTEDI16/09/25D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158
MERCOLEDI 17/09/25COLASUONNO Largo Fiamme Gialle, 2
GIOVEDI 18/09/25SIMONE Via G. Vittorio, 2
VENERDI 19/09/25STOLFA P.zza Castello, 1
SABATO 20/09/25PANSINI Via Don Tonino Bello, 1PANSINI, CASTELLANO, AL SEMINARIO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
DOMENICA 21/09/25PELLEGRINI Via G. Bovio, 48PELLEGRINI Via G. Bovio, 48