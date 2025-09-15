Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 15/09/25
|MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37
|MARTEDI16/09/25
|D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158
|MERCOLEDI 17/09/25
|COLASUONNO Largo Fiamme Gialle, 2
|GIOVEDI 18/09/25
|SIMONE Via G. Vittorio, 2
|VENERDI 19/09/25
|STOLFA P.zza Castello, 1
|SABATO 20/09/25
|PANSINI Via Don Tonino Bello, 1
|DOMENICA 21/09/25
|PELLEGRINI Via G. Bovio, 48
