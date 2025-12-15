Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 15/12/25
|D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158
|MARTEDI 16/12/25
|COLASUONNO Via Isonzo, 35
|MERCOLEDI 17/12/25
|SIMONE Via G. Vittorio, 2
|GIOVEDI 18/12/25
|STOLFA P.zza Castello, 1
|VENERDI 19/12/25
|PANSINI Via Don Tonino Bello, 1
|SABATO 20/12/25
|PELLEGRINI Via G. Bovio, 48
|PELLEGRINI, MALCANGIO, SILVESTRIS, CASTELLANO, SALSELLO, SAN FRANCESCO
|DOMENICA 21/12/25
|SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2
|SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2