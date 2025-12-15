Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 15/12/25D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158
MARTEDI 16/12/25COLASUONNO Via Isonzo, 35
MERCOLEDI 17/12/25SIMONE Via G. Vittorio, 2
GIOVEDI 18/12/25STOLFA P.zza Castello, 1
VENERDI 19/12/25PANSINI Via Don Tonino Bello, 1
SABATO 20/12/25PELLEGRINI Via G. Bovio, 48PELLEGRINI, MALCANGIO, SILVESTRIS, CASTELLANO, SALSELLO, SAN FRANCESCO
DOMENICA 21/12/25SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2SALSELLO Via L. Di Molfetta, 2