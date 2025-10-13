Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 13/10/25
|SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0
|MARTEDI 14/10/25
|AL SEMINARIO Viale Calace, 4
|MERCOLEDI 15/10/25
|MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37
|GIOVEDI 16/10/25
|D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158
|VENERDI 17/10/25
|COLASUONNO Largo Fiamme Gialle, 2
|SABATO 18/10/25
|SIMONE Via G. Vittorio, 2
|PANSINI, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
|DOMENICA 19/10/25
|STOLFA P.zza Castello, 1
