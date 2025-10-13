Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.

LUNEDI 13/10/25SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0
MARTEDI 14/10/25AL SEMINARIO Viale Calace, 4
MERCOLEDI 15/10/25MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37
GIOVEDI 16/10/25D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158
VENERDI 17/10/25COLASUONNO Largo Fiamme Gialle, 2
SABATO 18/10/25SIMONE Via G. Vittorio, 2PANSINI, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
DOMENICA 19/10/25STOLFA P.zza Castello, 1