Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 12/01/26
|AL SEMINARIO Viale Calace, 4
|MARTEDI 13/01/26
|MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37
|MERCOLEDI 14/01/26
|D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158
|GIOVEDI 15/01/26
|COLASUONNO Via Isonzo, 35
|VENERDI 16/01/26
|SIMONE Via G. Vittorio, 2
|SABATO 17/01/26
|STOLFA P.zza Castello, 1
|STOLFA, AL SEMINARIO, CASTELLANO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
|DOMENICA 18/01/26
|PANSINI Via Don Tonino Bello, 1
|PANSINI Via Don Tonino Bello, 1