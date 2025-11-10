Un supporto ed al tempo stesso una pagina informativa, quella messa a disposizione dalla redazione di Bisceglie24 con le farmacie di turno aggiornate costantemente.
|LUNEDI 10/11/25
|SILVESTRIS Via Imbriani, 143
|MARTEDI 11/11/25
|CASTELLANO P.zza Vitt. Emanuele, 7
|MERCOLEDI 12/11/25
|SAN FRANCESCO Via Cala dell’Arciprete, 2/0
|GIOVEDI 13/11/25
|AL SEMINARIO Viale Calace, 4
|VENERDI 14/11/25
|MALCANGIO P.zza Vitt. Emanuele,37
|SABATO 15/11/25
|D’AMORE Via G. Di Vittorio, 158
|D’AMORE, CASTELLANO, MALCANGIO, PELLEGRINI, SALSELLO, SAN FRANCESCO, SILVESTRIS
|DOMENICA 16/11/25
|SILVESTRIS Via Imbriani, 143
