Family Lab: da giugno i centri servizio per le famiglie abiteranno le città di Trani e Bisceglie

I Centri Servizi per le Famiglie, promossi dall’Ambito Territoriale Sociale dei Comuni di Trani e Bisceglie e gestiti dall’ATI composta dalla Cooperativa Sociale Shalom, dalla Cooperativa Vivere Insieme e dal Consorzio Metropolis, rappresentano ormai un riferimento stabile e strutturato di ascolto, orientamento e accompagnamento rivolto a famiglie, adulti e giovani del territorio.

I Family Lab di Trani e Bisceglie, in particolare, costituiscono luoghi aperti alla cittadinanza in cui si promuove il benessere relazionale, la crescita personale e la partecipazione comunitaria, attraverso attività calibrate sui bisogni emergenti dei nuclei familiari.

Con l’avvio della programmazione di giugno 2025, l’Ambito introduce una significativa novità metodologica: numerose iniziative si svolgeranno all’esterno delle strutture, nei parchi, nei quartieri e negli spazi urbani ad alta frequentazione, al fine di consolidare la rete territoriale di prossimità e facilitare l’accesso ai servizi. L’approccio adottato mira a promuovere la prossimità educativa nei contesti di vita quotidiana, potenziando l’interazione tra operatori, famiglie e comunità.

La programmazione del mese di Giugno prevede una fitta rete di appuntamenti sul territorio.

Di seguito le iniziative in programma nella città di Trani e di Bisceglie:

EVENTI E INIZIATIVE

· CITTÀ VERDE: Cura dell’ambiente, rispetto per la comunità

Iniziativa di cittadinanza attiva e tutela ambientale

Trani: Venerdì 27.06 h. 18.00, presso Villa Comunale di Trani con Legambiente di Trani

· TINTARELLA DI LUNA: SOLE E FILTRI SOLARI…PARLIAMONE!

Evento a cura della Dott.ssa Anna Maria Moschetti, Pediatra dell’ISDE (Associazione Medici per l’Ambiente), presidente della Commissione Ambiente dell’Ordine dei Medici di Taranto e responsabile dell’Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata per le malattie dei bambini legate all’inquinamento e la Pediatra Dott.ssa Pierangela Rana

Bisceglie: Venerdì 6.06 h. 17:30

· VACANZE ESTIVE E GENITORI SEPARATI: COME EVITARE I CONFLITTI

Incontro a cura dell’Avv. Annalisa Marigliano, l’Avv. Francesca Paparesta e l’Avv. Cherubina Palmieri, consulenti del Family Lab.

Trani: Venerdì 20.06 h. 18.00

CORSI E PERCORSI DI FAMIGLIA

· UN BAULE DI RACCONTI: Letture di albi illustrati

Bisceglie Martedì 3.06 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 (2-4 anni) presso Biblioteca Comunale “Mons. Pompeo Sarnelli” di Bisceglie

Bisceglie Martedì 24.06 h. 17:00 alle ore 18:30 (5-10 anni) presso Biblioteca Comunale “Mons. Pompeo Sarnelli” di Bisceglie

Trani Martedì 10.06 h.18.00 (2-4 anni) presso Villa Comunale di Trani

Trani Martedì 24.06 h. 18.00 (5-10 anni) presso Villa Comunale di Trani

· CACCIA ALLA CREATIVITÀ: Laboratorio creativo per giovani artisti: lab. Creativo per genitori-figli

Bisceglie: Mercoledì 11.06 h. 17:00 (6-10 anni) presso Villa Angelica

Trani: Giovedì 12.06 h. 18.00 (6-10 anni) presso La “Casa del Fare Assieme” in Via Baldassarre, 72

· LA TANA DEI COLORI: Lab. Di pittura per genitori – figli

Bisceglie: Mercoledì 18.06 h. 17:00 (3-5 anni) presso Villa Angelica

Trani: Martedì 17.06 h. 18.00 (3-5 anni), presso La “Casa del Fare Assieme” in Via Baldassarre, 72

· SENTO, TOCCO, SCOPRO: Laboratorio sensoriale

Bisceglie: martedì 24.06 h. 17:00 (0-36 mesi)

Trani: Giovedì 5.06 h. 18.00 (0-36 mesi)

· JUMP INTO ENGLISH!: Lab. Inglese per bambini (3-5 anni)

Bisceglie Lunedì 16.06 – 23.06 e 30.06 alle ore 17:30

INCONTRI E ATTIVITÀ

· SERVIZIO “RACCONTAMI”

Servizio di consulenza, informazione e orientamento da remoto

· GESTIRE L’ANSIA CON CONSAPEVOLEZZA

Diretta Facebook a cura della Psicologa del Family Lab Dott.ssa Nicoletta Berardi

Trani: Mercoledì 4 h. 17:00

· PAPPA E PANNOLINO: spazio di incontro per neo mamme

Servizio su prenotazione

· NASCERE GENITORI

Servizio perinatale di supporto per i neo genitori

Servizio su prenotazione

LABORATORIO LINGUISTICO

· ¿TU HABLAS ESPAÑOL?

Corso in lingua spagnola per adulti

Trani: ogni mercoledì alle ore 10:00

SPAZIO GIOVANI

· PRESENTAZIONE ATTIVITÀ SPAZIO GIOVANI

Presentazione delle iniziative e dei servizi

Bisceglie, sabato 14 Giugno ore 21:30 presso il Porto di Bisceglie

· CAMPIONATO UNDER PONG: Torneo di Ping Pong (13+)

Bisceglie: Venerdì 20 e 27 dalle ore 18:00 alle ore 19:30 presso Scuola TennisTavolo Dolmen

Trani: Venerdì 6 e 13 h. 18.00 con TennisTavolo Trani a.s.d.

· GLOW UP: IMPARA IL TRUCCO GIUSTO PER TE

Corso di trucco pensato per giovani ragazze

Bisceglie: 12 e 26 h. 10:00

· ¡UNA VUELTA POR ESPAÑA!

Corso in lingua spagnola per ragazzi

Bisceglie: Martedì 3 e 17 alle ore 10:00

· Guitar lab

Laboratorio di Chitarra

Trani: tutti i lunedì alle 17.30

Bisceglie: venerdì 6.06 – 13.06 e mercoledì 18.06 – 25.06

EVENTO AFFIDO

· FAMIGLIE CHE ACCOLGONO: INCONTRO DI CHIUSURA CON ATTESTATI E STRUMENTI OPERATIVI

Trani: 26.06.2025 ore 18.00

“Vogliamo che i Family Lab incontrino il territorio – dichiara il Dirigente Alessandro Nicola Attolico – si aprano alla Comunità e vadano incontro alle famiglie. Per questo, a giugno, molte attività del Family Lab si svolgeranno fuori dal centro, in luoghi significativi delle nostre Città, come le Biblioteche comunali, Villa Angelica a Bisceglie, la Villa comunale a Trani e la “Casa del fare assieme dell’ASL” a rappresentare la sinergia tra i vari servizi del territorio e la loro vicinanza, anche fisica, ai bisogni dei cittadini”.

La partecipazione alle attività è gratuita e vincolata alla disponibilità di posti; per iscriversi è necessario rivolgersi ai Family Lab di riferimento. L’intera progettualità del Centro Servizi per le Famiglie si fonda sulla valorizzazione delle risorse familiari, sul rafforzamento delle reti sociali e sulla costruzione di comunità più coese, inclusive e resilienti.