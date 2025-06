“Famiglia e dignità del lavoro”: a Bisceglie incontro con Stefano Puzzer

Il Comitato Progetto Uomo organizza un incontro dal titolo: “Famiglia e dignità del lavoro” previsto per oggi, 27 giugno dalle ore 20:00, nella sede estiva dell’associazione.

Il giornalista Gianluca Veneziani intervisterà Stefano Puzzer ex portuale e sindacalista del Coordinamento lavoratori portuali di Trieste. Puzzer è stato un gruista del porto di Trieste. È diventato personaggio pubblico per la sua opposizione all’uso del Green Pass per l’accesso al lavoro, guidando le proteste dei portuali di Trieste. Dopo essersi rifiutato di mostrare il Green Pass di cui era in possesso, per tale atto è stato licenziato dall’Agenzia Lavoro Portuale di Trieste nell’aprile 2022. Tuttavia, ha definito l’obbligo del Green Pass uno strumento discriminatorio e incostituzionale, lesivo della dignità dei lavoratori.

Nel corso della serata si approfondiranno gli aspetti legati al diritto al lavoro e, in particolare, sulla situazione politica attuale. “Anche la gestione dell’emergenza sanitaria – si legge nella nota del Comitato Progetto Uomo a firma Mimmo Quatela – in molti casi ha sconvolto le famiglie che si sono ritrovate a lavorare poco, male e alcune volte per niente perché rimaste senza un’occupazione. Problemi, secondo noi, che oltre a toglierle serenità, hanno danneggiato pesantemente il clima sociale e le relazioni interpersonali”.

In occasione del Family Fest: Festa delle famiglie, delle mamme e di quanti si relazionano con l’Associazione; ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria al 348.04.59.717, fino ad esaurimento dei posti.