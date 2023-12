Falò, mercatini di Natale, caldarroste e vino: la Vigilia dell’Immacolata nel quartiere san Pietro

Anche quest’anno il quartiere san Pietro si vestirà di festa in occasione della vigilia dell’Immacolata. A darne notizia il parroco don Gaetano Corvasce.

Il 7 dicembre, infatti, come da tradizione dopo la messa solenne delle 18:30 si snoderà dalla parrocchia una fiaccolata che percorrerà via Cavour e via Di Vittorio.

Al rientro della fiaccolata sarà acceso e benedetto il tradizionale falò. Comincerà così la festa in via Amando Vescovo, che sarà chiusa al traffico e al calore del falò si potremmo gustare la caldarroste con vino e visitare i mercatini di natale il cui ricavato andrà per le iniziative parrocchiali.

Ci sarà una bellissima sorpresa per i più piccoli che potranno gioiosamente divertirsi con i loro genitori.