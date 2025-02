Facilitazione digitale, tutto pronto per la presentazione percorso formativo

Martedì 11 febbraio, alle ore 10, presso la sala Tamborrino del Comune di Trani, l’Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie e IFOR PMI Prometeo Puglia ETS (in qualità di Ente incaricato di svolgere il servizio), presenteranno il percorso formativo dedicato alla cittadinanza dei Comuni di Trani e Bisceglie e riguardante la rete dei servizi di facilitazione digitale.

Il progetto, finanziato attraverso il PNRR, ha visto, nel dicembre 2023, l’attivazione di 2 punti di facilitazione digitale nei due Comuni dell’Ambito (a Trani presso la biblioteca Bovio ed a Bisceglie negli uffici del Comune in via Terlizzi 20). Gli sportelli, gestiti da IFOR PMI Prometeo Puglia ETS, rappresentano un importante punto di riferimento per i cittadini ed hanno come obiettivo principale l’accrescimento delle competenze digitali della cittadinanza al fine di favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti ed incentivare l’uso dei servizi online pubblici e privati, semplificando il rapporto con la Pubblica Amministrazione.

L’obiettivo principale del progetto che sarà presentato martedì nella sala Tamborrino è quello di sostenere efficacemente l’inclusione digitale realizzando una nuova opportunità educativa rivolta a giovani e adulti che mira, in linea con il quadro di riferimento europeo per le competenze digitali dei cittadini (DigComp) a sviluppare competenze digitali di base richieste per il lavoro, a favorire la crescita personale, l’inclusione sociale la cittadinanza attiva.

Per far questo saranno avviate delle attività formative già programmate dal prossimo 13 febbraio al 7 aprile. Le attività saranno svolte ogni giovedì pomeriggio (dalle 15.30 alle 18.30) a Trani presso la Bovio (piazzetta San Francesco, 1) e ogni lunedì pomeriggio (dalle 15.30 alle 18.30) a Bisceglie presso Palazzo Tupputi (via Cardinale Dell’Olio, 3). Le sessioni formative saranno tenute in presenza dai facilitatori digitali anche con l’utilizzo di supporti informatici e saranno finalizzate all’acquisizione di una graduale autonomia e consapevolezza sul fronte digitale. Sarà possibile prenotarsi al singolo evento formativo utilizzando il QR CODE presente sulle locandine e compilando il form (disponibile anche al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1p47UmTHbthI65QZCtFFDvu16ONeEkDxqO3ycoB3N6aQ/viewform?edit_requested=true ). In alternativa è possibile rivolgersi direttamente al Punto di Facilitazione Digitale di Trani e a quello di Bisceglie.

“Il percorso formativo offerto – spiega il dirigente dell’Ufficio di Piano, Alessandro Attolico – evidenza un’attenzione particolare verso le esigenze diversificate espresse dai destinatari dell’attività di facilitazione digitale. Gli incontri formativi avranno ad oggetto argomenti generali ma soprattutto argomenti specifici che tengono conto del target anagrafico e dei bisogni rilevati dai facilitatori durante l’attività di assistenza individualizzata. Una importante opportunità di crescita personale per i cittadini di Trani e di Bisceglie. Alfabetizzazione digitale è sinonimo di inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita del cittadino e del rapporto di quest’ultimo con la Pubblica Amministrazione.”.

Di seguito tutte le informazioni utili

Punto di Facilitazione Digitale – Comune di Trani sito presso la Biblioteca Comunale “G. Bovio”, Piazzetta San Francesco, 1 – 0883.482149 – Lunedi , Mercoledi e Venerdi dalle 09:00 alle 13:00, Martedi e Giovedì dalle 15:00 alle 19:00

Punto di Facilitazione Digitale – Comune di Bisceglie sito presso gli uffici del Comune di Bisceglie – Via Prof. M. Terlizzi, 20 – 080.2107910 dal Lunedì a Venerdi dalle 08:30 alle 12:30.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al seguente recapito: 0883.581322 – Comune di Trani.

Si ricorda che tra i servizi principali offerti dai facilitatori operativi presso i presìdi di facilitazione digitale spiccano in particolare: