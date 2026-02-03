Fabrizio Corona fa tappa a Bisceglie, ospite di una serata sul lungomare

Fabrizio Corona sarà ospite a Bisceglie il prossimo 8 febbraio del Tuka Beach. Il noto e controverso imprenditore, volto di Falsissimo, sarà infatti lo special guest di una serata musicale al tramonto al lido biscegliese che comincerà dalle ore 17.30, con Mastromauro e Luigi Mantovani (rispettivamente resident dj e special friends dj) e Leo Pizzi alla voce.

Corona, creatore del format digitale di ’inchiesta’ Falsissimo, negli ultimi mesi è tornato costantemente al centro dell’attenzione per aver denunciato l’esistenza di un presunto sistema di favori sessuali per garantirsi l’accesso al mondo dello spettacolo, specialmente quello televisivo. Le puntate del suo show su YouTube hanno fatto registrare numeri record, prima di essere rimosse o oscurate in seguito a diffide e interventi dell’autorità giudiziaria.

