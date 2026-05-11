Extralberghiero, confronto e strategie a Bisceglie: grande partecipazione al convegno AEB

Grande partecipazione lo scorso 9 maggio a Bisceglie per il convegno “Fare rete nell’extralberghiero – Strategie condivise e strumenti operativi per una crescita d’eccellenza”, promosso da AEB – Associazione Extralberghieri Bisceglie nella cornice di Palazzo Tupputi.

La sala gremita ha confermato il crescente bisogno di confronto, rappresentanza e visione condivisa avvertito dal settore extralberghiero. Host, operatori turistici, professionisti e stakeholder del territorio hanno preso parte a un momento di dialogo concreto sui principali temi legati al comparto: fiscalità, sicurezza, gestione professionale delle strutture, promozione digitale, OTA, storytelling territoriale e qualità dell’accoglienza.

Dall’incontro è emersa con chiarezza la necessità di fare rete per affrontare le sfide del settore in modo strutturato e condiviso. Condividere strumenti, informazioni, problematiche e opportunità significa infatti costruire una destinazione turistica più credibile, organizzata e competitiva.

Durante il convegno si è inoltre evidenziato quanto resti ancora da fare, dalla formazione continua alla lotta all’abusivismo, fino alla definizione di standard qualitativi comuni e alla creazione di un dialogo stabile tra operatori e istituzioni.

AEB ha ribadito la volontà di proseguire il percorso avviato, trasformando il confronto in progettualità concreta con l’obiettivo di sostenere la crescita del settore e valorizzare il ruolo dell’extralberghiero nello sviluppo turistico della città.

«Quella di oggi non è stata soltanto una conferenza — spiegano dall’associazione — ma la dimostrazione che il territorio ha voglia di partecipare, costruire e collaborare. Fare rete non è più un’opzione, ma una necessità per crescere davvero».